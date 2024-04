Polícia pede prisão preventiva de motorista do Porsche - Caso chocante envolvendo acidente fatal O 30° Distrito Policial da Polícia Civil concluiu na quarta-feira (24) as investigações do inquérito do caso do Porsche e pediu...

O 30° Distrito Policial da Polícia Civil concluiu na quarta-feira (24) as investigações do inquérito do caso do Porsche e pediu prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, o motorista do carro de luxo. Ele foi indiciado por homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente que aconteceu no dia 31 de março. A mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, também foi indiciada por fuga do local do acidente, em uma avenida importante da zona lesta da cidade, como coautora. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



