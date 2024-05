Políticas do Governo de MT impulsionam uso da linha de crédito do FCO, revela secretário

As políticas do Governo do Estado trouxeram segurança jurídica e transparência, o que fomentou o uso da linha de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), como afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, durante abertura da Caravana da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), nesta terça-feira (14.05), no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá.

