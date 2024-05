População do Santa Clara celebra inauguração de Unidade de Saúde em Várzea Grande

![CDATA[

Várzea Grande celebrou um marco significativo para a saúde pública com a inauguração da Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) "Pastor José Gerardo dos Anjos", no Bairro Santa Clara. A cerimônia, liderada pelo prefeito Kalil Baracat, também comemorou a entrega da reforma do Centro Comunitário, ambos localizados na Avenida Sol Nascente. O evento faz parte das festividades do 157º aniversário da cidade e reflete o compromisso da gestão municipal com a melhoria dos serviços de saúde para a comunidade.

