Prefeito de Cuiabá destaca avanços nas obras de mobilidade urbana

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou os avanços para garantir a fluidez do trânsito promovidos pela gestão durante vistoria às obras da nova rotatória da Avenida República do Líbano, na capital. A inspeção contou com a participação do vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, e com a secretária de Mobilidade Urbana, Luciana Zamproni.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.