Prefeito de Cuiabá firma acordo histórico pela Saúde Pública

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, celebrou nesta manhã (15) a assinatura de um termo de compromisso pela Saúde Pública de Cuiabá. O documento, assinado a partir de mediação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), envolve a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado, firmando um acordo que garante a continuidade dos atendimentos no Hospital São Benedito e no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). O documento assegura a obtenção de recursos dos três entes para a gestão da saúde, bem como proporciona condições para a quitação do passivo R$ 25 milhões com empresas que prestam serviços nas unidades. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



