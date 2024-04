Prefeito de Cuiabá mantém compromisso com servidores e efetua pagamento da folha salarial

Alto contraste

Tendo como marca da gestão a valorização do funcionalismo público, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, efetuará o pagamento da folha salarial referente ao mês de abril dentro do mês trabalhado. Os valores serão creditados ao longo desta terça-feira (30). Desde o primeiro ano de mandato, em 2017, o chefe do Executivo Municipal tem cumprido rigorosamente o calendário de pagamentos, sempre no último dia útil do período corrente. “Um servidor valorizado foca muito mais motivado em desempenhar suas funções, tendo isso como principal consequência o atendimento com excelência oferecido à população. É um compromisso que vou cumprir até o último mês de 2024, data em que encerra minhas duas gestões frente à Prefeitura de Cuiabá”, declarou o prefeito. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



