Prefeito de Cuiabá recebe visita da Coordenação Nacional do G20

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu na tarde desta terça-feira (14), a visita da Coordenação Nacional de Organização e Logística da Presidência Brasileira do G20, para debater o encontro que reunirá as 20 maiores economias do mundo, em Cuiabá. Escolhida como cidade-sede para compor o cronograma de reuniões temáticas e eventos do grupo em 2024, o encontro está marcado para acontecer de 10 a 13 de setembro, no Malai Manso Resort.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.