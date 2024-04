Prefeito Emanuel Pinheiro entrega escola readequada e climatizada

Alto contraste

Durante a entrega na manhã desta segunda-feira (29) da obra de readequação da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Tereza Benguela, localizada no bairro Jardim Comodoro, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, falou sobre os avanços de sua gestão na Educação. O gestor destacou programas como o "Enxergar é Humanizar" e o "Climatizar é Humanizar", a entrega do "Kit Material Escolar" (agora obrigatório para os próximos prefeitos) e do "Uniforme Escolar Completo" para todos os mais de 58 mil estudantes atendidos na rede pública municipal de Cuiabá, e disse que até o final de seu mandato, irá entregar à população novas unidades. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



