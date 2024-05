Prefeito Emanuel Pinheiro entrega mais uma unidade requalificada em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrega nesta segunda-feira (6), às 18h30, a 28ª obra do seu segundo mandato na pasta da Educação, a requalificação do Centro de Educação Infantil Cuiabano (CEIC) José Luiz Borges Garcia. Localizado no bairro Planalto, na Regional Leste da Capital, as obras na unidade educacional tiveram início no primeiro bimestre de 2023 com recursos próprios do Município, com o objetivo de tornar os espaços mais modernos e adequados ao desenvolvimento integral dos estudantes e atuação dos profissionais.

