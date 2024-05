Prefeito Emanuel Pinheiro entrega novo CEIC José Luiz Borges Garcia em Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou na noite desta segunda-feira (6) na região do Planalto, a requalificação do Centro de Educação Infantil Cuiabano (CEIC) José Luiz Borges Garcia. Com capacidade para atender 155 estudantes do Maternal, Jardim I e II, a unidade educacional é a 28ª obra de requalificação, reforma geral, reconstrução ou construção nova, entregue pela gestão neste segundo mandato, na pasta da Educação.

