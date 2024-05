Prefeito Emanuel Pinheiro entrega praça e transforma bairro com espaço de lazer

Os moradores do bairro Residencial Jamil Boutros Nadaf não esquecerão mais o dia 15 de maio de 2024, data em que a Praça Vereador Roosevelt Coelho foi entregue pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro para uso da comunidade e região. “Eu moro há pouco tempo aqui, vim de Altamira, no Pará. Mas peguei o começo do que hoje é esta praça. Era feio isso aqui, hoje está maravilhoso. Eu ia vender a minha casa para sair do bairro, moro bem perto daqui. Agora, não vendo mais. Eu, minha família, meus filhos, temos um espaço para diversão bem pertinho de casa”, revelou Zenaide Gomes de Freitas.

