Prefeito Emanuel Pinheiro revoluciona transporte público em Cuiabá

Com o intuito de renovar o transporte público e entregar mais conforto e segurança para os usuários de coletivos em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro entregou na manhã deste sábado (11), 13 ônibus zero quilômetro. Com isso e sem aumentar a tarifa, a frota passa a atuar com 79% dos veículos climatizados.

