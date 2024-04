Prefeitos celebram convênios para asfalto urbano em Mato Grosso

Em parceria com as prefeituras, o Governo de Mato Grosso vai investir mais R$ 231,9 milhões em obras de infraestrutura em 37 municípios. No total, 48 convênios foram assinados nesta quinta-feira (25.04) em Cuiabá.

