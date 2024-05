Prefeitura de Cuiabá anuncia asfaltamento de dez bairros em 15 dias

A Prefeitura de Cuiabá irá reforçar as ações de pavimentação por toda a capital. O anúncio foi realizado pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, no dia 24, durante o lançamento da ampliação do serviço de tapa-buracos pela cidade, que será realizado ao longo de até 90 dias, com investimento de R$ 15 milhões.

