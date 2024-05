Prefeitura de Cuiabá e Semob promovem Curso de Atualização do Código de Trânsito Brasileiro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana – Semob, realizará nesta segunda-feira (13) a Abertura do Curso de Atualização do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a partir das 9h30, no auditório da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O evento faz parte da programação 'Maio Amarelo - Seja um Herói do Trânsito'.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.