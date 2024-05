Prefeitura de Cuiabá homologa Processo Seletivo Simplificado da Educação

A Prefeitura de Cuiabá publicou na Gazeta Municipal nº 859, que circulou terça-feira (6), das páginas 8 a 29, os editais de homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva (Edital Nº 006/2024/GS/SME), da Secretaria Municipal de Educação (SME). O ato foi efetuado a partir da conclusão de todas as etapas do certame e após a certificação da inexistência de pendências quanto aos recursos apresentados dentro dos prazos legais.

