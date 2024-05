Prefeitura de Cuiabá intensifica serviços de tapa-buracos na região Sul

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas executa serviços de tapa-buracos na região Sul da cidade. A estiagem das chuvas possibilita que os serviços sigam em ritmo acelerado com o objetivo de atingir a meta de deixar a cidade sem buracos. Após a conclusão da etapa Sul, o tapa-buracos será no Grande CPA. A ação atende as determinações do prefeito Emanuel Pinheiro.

