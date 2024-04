Prefeitura de Cuiabá lança programa de ética e cidadania nas escolas

A Prefeitura de Cuiabá, através da Controladoria Geral do Munícipio (CGM) lançará na próxima segunda-feira (29) o programa “Um Por Todos Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania”, às 14h30, no Centro de Formação da Escola Cuiabana. A iniciativa é da Controladoria Geral da União (CGU) em parceria com a CGM e Secretaria Municipal de Educação (SME) e faz parte de um conjunto de ações de capacitação e gestão do conhecimento voltado para o público infanto-juvenil conhecido como Educação Cidadã.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.