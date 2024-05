Prefeitura de Cuiabá mobiliza doações para vítimas de desastres no Rio Grande do Sul

![CDATA[

Movida pela solidariedade, a Prefeitura de Cuiabá arrecadou cerca de seis toneladas em donativos que serão enviados para as famílias vítimas dos recentes desastres climáticos do Rio Grande do Sul. A ação iniciada nesta segunda-feira (13), está sendo coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, que também está sendo ponto oficial de coleta do Poder Executivo Municipal, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 490, na região central de Cuiabá, funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, sem intervalo para o almoço.

