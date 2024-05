Prefeitura de Cuiabá monta ponto de coleta para ajudar vítimas de desastres no RS Unida pela causa solidária de ajudar as famílias vítimas dos recentes desastres climáticos do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de...

Unida pela causa solidária de ajudar as famílias vítimas dos recentes desastres climáticos do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Cuiabá irá disponibilizar, a partir desta segunda-feira (13), um ponto de coleta oficial de donativos, na sede da Secretaria Municipal da Mulher. Lá, será instalada uma tenda para o recebimento de doações. Com uma faixa escrita ‘Ajude o Rio Grande do Sul’ para chamar a atenção da população que transita pelo centro da capital, assim como dos motoristas que passam diariamente pela Avenida Presidente Getúlio Vargas, a estratégia adotada para agilizar a entrega dos donativos foi a utilização do sistema ‘Drive Thru’, ou seja, as pessoas que estiverem de carro não precisarão entrar na Secretaria para fazer a entrega. Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana – Semob atuarão em conjunto para dar mais agilidade ao processo de entrega das doações. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



