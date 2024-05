Prefeitura de Cuiabá transforma realidade do Jardim Industriário 2 com obra de asfaltamento

“Estamos no coração da capital, na região do Distrito Industrial. Eu não aceitava que nosso bairro não fosse asfaltado e confiei na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice-prefeito José Roberto Stopa, à frente da Secretaria Municipal de Obras Públicas”, declarou Tânia Mendes Santiago, presidente do bairro Jardim Industriário 2, ao comentar sobre as ações realizadas pela Prefeitura de Cuiabá e que irão beneficiar cerca de três mil pessoas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.