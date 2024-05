Prefeitura de Lucas do Rio Verde entrega reforma e ampliação de escola; investimento é de mais de R$ 3.1 milhões O futuro começa pelas crianças. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde entregou, nesta terça-feira (30), a reforma...

O futuro começa pelas crianças. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde entregou, nesta terça-feira (30), a reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Carlos Ceconello. O evento contou com a participação do prefeito Miguel Vaz, secretariado municipal, representante da Seduc, autoridades, alunos e comunidade local.

