Prefeitura de Lucas do Rio Verde investe em sinalização turística para promover o turismo local

No intuito de promover o turismo em Lucas do Rio Verde, a Secretaria de Cultura e Turismo iniciou a implantação da sinalização turística. O projeto, que visa orientar a comunidade e auxiliar os visitantes, contará com a instalação de 137 placas em mais de 30 pontos do município, que dão acesso aos atrativos turísticos e locais que prestam serviços públicos à população. O investimento é de mais de R$ 750 mil, com recursos próprios.

