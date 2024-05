Prefeitura de Lucas do Rio Verde lança campanha Maio Amarelo com diversas ações orientativas

Paz no Trânsito Começa por Você! Esse é o tema da campanha nacional do Maio Amarelo 2024, que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde aderiu, por meio da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as forças de segurança. Ao longo do mês, serão realizadas uma série de ações voltadas para a conscientização e orientação dos luverdenses.

