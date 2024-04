Prefeitura de Lucas do Rio Verde promove capacitação para servidores públicos A Secretaria de Governo e Administração, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou...

A Secretaria de Governo e Administração, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou uma capacitação para servidores e secretários da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A atividade foi realizada no Auditório dos Pioneiros, no Paço Municipal, entre os dias 23 a 25 de abril.

