Prefeitura de Rondonópolis capacita servidores para combate ao abuso sexual infantil

A Prefeitura de Rondonópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (Sempras) juntamente com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Conselho Tutelar e o Ministério Público Estadual (MPE) iniciou na manhã desta quarta-feira (15), nas instalações da Diretoria Regional de Educação- (DRE-MT), a capacitação de servidores da rede de Saúde e Educação, com orientações sobre prevenção e identificação de situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes, em alusão ao dia 18/05, considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil.

