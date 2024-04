Prefeitura de Sorriso avança na digitalização de arquivos

Alto contraste

Arquivos digitalizados e seguros. Até o fim do ano, todos os documentos armazenados no Arquivo Público Municipal também terão suas versões online. O processo de “vamos deixar o papel no passado” já garantiu, até agora, que quase 20% dos documentos dispostos no arquivo, já estejam devidamente guardados no data center do Município, disponibilizado na modalidade de co-location em uma empresa devidamente licitada para esta finalidade. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



