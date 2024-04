PRF abre inscrições para o maior festival de teatro para o trânsito de Mato Grosso

Foi dada a largada para a 19° edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran) Mato Grosso 2024. As inscrições seguem até o dia 25 de maio e podem ser feitas por meio do site: www.fetran.com.br.

