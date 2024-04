PRF apreende 7 mil maços de cigarros em Rondonópolis/MT

Alto contraste

No início da manhã de hoje (25.05), a PRF apreendeu 7 mil maços de cigarros e 10 cigarros eletrônicos sendo transportados de forma clandestina. A ação ocorreu por volta das 06h00, no km 95 da BR 163, no município de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso.

