PRF apreende mais de 15 quilos de pasta base de cocaína em Primavera do Leste – MT Durante uma fiscalização realizada no município de Primavera do Leste/MT, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 15 quilos...

Durante uma fiscalização realizada no município de Primavera do Leste/MT, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 15 quilos de pasta base de cocaína dentro de um veículo de transporte de passageiros. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (25/04), no km 287da BR 070, quando a equipe abordou um ônibus de passageiros com itinerário Cuiabá x Barra do Garças/MT.

