Primeira-dama de MT destaca marco histórico em inauguração de Secretaria de Assuntos Indígenas

“Aqui em nosso Estado, estamos virando a página”, disse o vereador Evanildo Rikbakta. A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi recebida nesta sexta-feira (26.04) em Brasnorte pelo prefeito Edelo Ferrari e pela primeira-dama Lorena Ferrari, pela vice-prefeita Profª Rose, vereadores e secretários municipais, para a inauguração da Secretaria de Assuntos Indígenas. Acompanhada do deputado estadual Beto Dois a Um e da secretária de Assistência Social e Cidadania (Setasc), ela destacou a criação do órgão como um avanço e marco para a região. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



