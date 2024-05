Problema técnico suspende coletas de material para exames

A coordenação do Laboratório Central de Rondonópolis informa que precisou suspender as coletas nesta quinta e sexta-feira, 23 e 24 de maio, por conta de um problema no servidor da rede lógica da unidade. Na noite de ontem (22), um dos HDs apresentou defeito comprometendo o funcionamento de todo o sistema.

