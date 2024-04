Produtores rurais compartilham experiências inovadoras para reduzir impactos climáticos

Alto contraste

No primeiro Encontro de Líderes Rurais promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), quando foi apresentado um drone agrícola, a engenheira agrônoma Yessica Yana prontificou-se a dirigi-lo. A demonstração foi toda por conta dela. Yana é a primeira mulher indígena do povo aymara a pilotar um drone na Bolívia. Seu trabalho tem sido pesquisar formas de facilitar o cultivo e de difundir o uso da tecnologia no próprio país. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



