Professor é acusado de racismo no Uruguai: 'Não contratamos negros'

Protesto no Uruguai contra professor que teria proferido fala racista

Os estudantes do terceiro ano de orientação agrícola na Escola Técnica Superior de Rivera, no Uruguai, denunciaram um dos professores da turma por falas racistas em sala de aula. Eles escreveram uma carta à diretoria da instituição pontuando as declarações problemáticas do professor, que não teve o seu nome revelado.

