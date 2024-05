Professor é encontrado morto em Cuiabá e suspeitos são presos

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, por meio do Núcleo de Pessoas Desaparecidas, localizou no final da manhã desta sexta-feira (10.05) o corpo do professor Celso Odinir Gomes, de 60 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.