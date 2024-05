Programa de Equoterapia da Seduc será divulgado na 11ª Semana do Cavalo

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) vai divulgar o programa de Equoterapia, que oferta atendimento terapêutico complementar a estudantes com necessidade de reabilitação física e neurológica, na 11ª Semana do Cavalo. O evento será realizado de 02 a 12 de maio, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, em Cuiabá.

