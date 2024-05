Programa Desenrola Brasil: Prazo para negociações termina em uma semana

Alto contraste

O prazo para renegociar dívidas sob condições do Programa Desenrola Brasil vence na próxima segunda-feira (20) para devedores que se encaixam na Faixa 1. Dados do Ministério da Fazenda apontam que, até a semana passada, 14,75 milhões de pessoas já haviam renegociado cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



