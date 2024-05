Programas de ensino de idiomas e intercâmbio da Rede Estadual são destaques na imprensa

A plataforma do programa Mais Inglês e o programa de intercâmbio MT no Mundo, desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foram destaques na imprensa mato-grossense nesta quinta-feira (02.05). O programa Bom dia Mato Grosso, da TV Centro América, apresentou a plataforma usada na Rede Estadual para o ensino da Língua Inglesa e destacou como os recursos inclusivos e interativos impactam positivamente no aprendizado dos alunos e no trabalho dos professores.

