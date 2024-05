Projeto "Colorindo a Vida" traz melhorias residenciais para mães solo em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e o Núcleo de Apoio à Primeira-dama, lança o projeto “Colorindo a Vida” nesta sexta-feira (24), em parceria com a iniciativa privada e a pintora profissional Solange Prado de Sousa. O evento será realizado no auditório da Secretaria da Mulher, a partir das 15h.

