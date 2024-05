Projeto Cuiabaninhos: Conheça a visita dos alunos do Colégio Espaço do Saber ao parlamento municipal

Cerca de 40 alunos do 5º e 6º ano do Colégio Espaço do Saber participaram nesta terça-feira (07.05) do projeto Cuiabaninhos, realizado pela Secretaria de Cultura da Câmara de Cuiabá, no qual as crianças participam de uma visita guiada no parlamento municipal e conhecem de perto como funciona o Poder Legislativo e o papel dos vereadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.