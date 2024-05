Projeto de lei proíbe empresas brasileiras de transacionar com empresas estrangeiras condenadas por trabalho escravo

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) projeto de lei que proíbe empresas brasileiras de fazer qualquer transação comercial com empresas estrangeiras condenadas por trabalho escravo. O PL 2.203/2023, dos senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE), recebeu apoio do relator, senador Paulo Paim (PT-RS). Agora o texto será analisado na Comissão de Relações Exteriores (CRE).

