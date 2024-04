Projeto de lei propõe abatimento de saldo devedor do Fies para todos os servidores públicos Aguarda votação na Comissão de Educação e Cultura (CE) o projeto de lei que garante abatimento gradual do saldo devedor do Fies para...

Momento MT| 29/04/2024 - 18h33 (Atualizado em 29/04/2024 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share