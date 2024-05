Projeto de lei propõe criminalizar defesa da ditadura e da tortura

A Comissão de Defesa da Democracia (CDD) tem reunião marcada para quarta-feira (15), às 14h, com quatro itens em pauta. Um deles é o projeto que criminaliza a apologia à tortura e à instauração de regime ditatorial no país (PL 2.140/2020). Do senador Rogério Carvalho (PT-SE), a matéria conta com o apoio da relatora, senadora Teresa Leitão (PT-PE).

