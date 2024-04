Projeto de prorrogação das cotas em concursos da União volta à análise da CCJ

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se reúne na quarta-feira (24), às 10h, para deliberar sobre 20 itens, incluindo o projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) que prorroga por 10 anos a cota para a população negra de 20% das vagas em concursos públicos da União (PL 1.958/2021). Essa reserva de vagas para negros — que abrange concursos para cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal, nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União — já existe desde 2014, mas a vigência da Lei 12.990, de 2014, acaba no final de 2024. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Mais de 90% dos fuzis apreendidos no RJ em 2023 eram importados

• Força Nacional reforçará segurança do concurso unificado em 9 cidades

• Barroso diz que legalização de drogas leves é tendência mundial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.