Projeto de VLT entre Brasília e Luziânia promete revolucionar transporte na região

A Comissão de Infraestrutura (CI) faz na quinta-feira (9), às 9h30, uma audiência pública interativa para discutir os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinados ao desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal (DF), com foco especial no projeto de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre Brasília e Luziânia.

