Projeto ‘Eu Candeeiro’ promove cultura e economia em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, deu início à segunda edição do projeto ‘Eu Candeeiro’ nesta quinta-feira (25), na Praça Alberto Novis, nas imediações do Beco do Candeeiro. A iniciativa será realizada ao longo de quatro meses, com várias atrações culturais, musicais e artísticas, trazendo além de entretenimento, o fortalecimento econômico do segmento de artesanato, bazar, comida de rua, bebidas e outros. A ação será realizada sempre de quarta-feira a sábado, até o mês de agosto.

