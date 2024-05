Projeto Habitacional Sonho Meu: Novidades na Lista de Selecionados

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde publicou, nesta quinta-feira (09), nova retificação ao Edital nº 002/2023, da segunda e etapa do Projeto Habitacional Sonho Meu, com 180 lotes. O documento altera as datas referentes a lista dos selecionados e início das assinaturas dos lotes.

