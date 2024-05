Projeto InovaCidade 2024: Sorriso se destaca com iniciativas inovadoras

O município de Sorriso, em Mato Grosso, destacou-se na 21ª Reunião Estratégica do Smart City Business Brazil Congress 2024 ao ser premiado com o InovaCidade 2024. As iniciativas Sorrimobi e Eco Sorriso consolidaram a cidade como uma das 43 homenageadas, reafirmando seu compromisso com a inovação e sustentabilidade.

