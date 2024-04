Projeto propõe aumento no valor do benefício para pessoas com deficiência que trabalham O Projeto de Lei 1003/24 iguala o valor do auxílio-inclusão ao do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é de um salário mínimo...

Momento MT| 26/04/2024 - 22h30 (Atualizado em 26/04/2024 - 22h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share