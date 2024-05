PSF Nova Aliança: revitalização e ampliação para melhor atender a população

Alto contraste

O PSF Nova Aliança está de cara nova e de portas abertas para receber a população. Totalmente revitalizada e ampliada a unidade recebeu novas salas, recepção e banheiros, além da troca das esquadrias – portas e janelas e um toque no visual com pintura nova. Os antigos 230,80m² agora contam com mais 62,52m², totalizando 293,32m² para o atendimento. No PSF foram investidos mais de R$ 950 mil em recursos municipais, usados na revitalização e aquisição do mobiliário; além desse valor, mais R$ 40 mil de emenda impositiva do vereador Wanderley Paulo também foram aplicados em mobiliário, somando quase R$ um milhão – R$ 990 mil – em investimentos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



